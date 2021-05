CLASSIFICA - Milan e Juve in Champions, il Napoli si suicida e finisce quinto

Clamoroso 1-1 interno del Napoli contro il Verona. Gli azzurri si suicidano in casa e regalano le qualificazione in Champions a MIlan e Juventus, vittoriose contro Atalanta e Bologna. I rossoneri finscono secondi mentre i bianconeri sono quarti con un punto di vantaggio sugli uomini di Gattuso quinti. La Roma grazie al pari, 2-2 con lo Spezia, stacca il biglietto per la Conferece League, settimo posto in coabitazione col Sassuolo per i giallorossi.