CLASSIFICA - Milan ko e solo +1 sull’Inter. Il Napoli ne approfitterà?

Seconda sconfitta in campionato per il Milan che perde anche l'imbattibilità interna, rossoneri sconfitti 3-1 da un ottimo Sassuolo. La squadra di Pioli resta al comando col Napoli, ma gli azzurri stasera possono approfittarne staccando i rossoneri. A beneficiare del ko dei cugini è l'Inter, che accorcia a -1. Il Sassuolo dopo i tre punti conquistati a San Siro risale al dodicesimo posto. Nell'altro match delle 15 vittoria del Bologna per 1-0 a La Spezia, che resta quartultimo, felsinei noni.

Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle ultime due gare del 14° turno:

Napoli 32*

Milan 32

Inter 31

Atalanta 28

Roma 22*

Lazio 21*

Fiorentina 21

Juventus 21

Bologna 21

Verona 19

Empoli 19

Sassuolo 18

Torino 17*

Udinese 15

Sampdoria 15

Venezia 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari 8

Salernitana 8

* Una partita in meno

AR