CLASSIFICA - Milan sempre più primo: rossoneri (per ora) a +5 sull'Inter e +6 sul Napoli

Il massimo risultato con il mino sforzo. Il Milan batte di misura l'Empoli e conserva stabilmente il primo posto in classifica, portandosi a +5 sull'Inter (che ha però due gare in meno dei rossoneri). e +6 sul Napol (con una gara in meno). L'Empoli resta invece a quota 32, sempre invischiato nella lotta per non retrocedere.

Milan 63

Inter** 58

Napoli* 57

Juventus 56

Roma* 47

Atalanta** 47

Lazio* 46

Fiorentina** 43

Verona* 41

Sassuolo 40

Torino** 34

Bologna** 33

Empoli 32

Udinese*** 29

Spezia 29

Sampdoria 26

Cagliari 25

Venezia** 22

Genoa* 18

Salernitana** 16

LEGENDA

*= una gara in meno

**= due gare in meno

***= tre gare in meno