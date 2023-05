CLASSIFICA - Milan sesto! Rossoneri ripresi anche dall'Atalanta: Champions a rischio

Delude il Milan, che non va oltre l'1-1 interno contro la Cremonese e frena anche la Roma, fermata dal Monza.

Controsorpasso Lazio: dopo il successo della Juventus, la squadra di Sarri non si è fatta trovare impreparata e per effetto del successo di oggi sul Sassuolo, ritarda anche la festa Scudetto del Napoli. Delude il Milan, che non va oltre l'1-1 interno contro la Cremonese e frena anche la Roma, fermata dal Monza. Dilaga l'Inter, con addirittura 6 gol all'Hellas Verona Questa la graduatoria aggiornata in attesa delle due gare di domani:

Napoli 79*

Lazio 64

Juventus 63

Inter 60

Atalanta 58

Milan 58

Roma 58

Fiorentina 46

Bologna 45*

Monza 45

Torino 45

Sassuolo 43

Udinese 42*

Salernitana 35

Empoli 32*

Lecce 31

Spezia 27

Hellas Verona 27

Cremonese 21

Sampdoria 17

*una gara in meno