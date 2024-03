CLASSIFICA - Non vince nessuno nella corsa Champions: Napoli resta a -4 dalla Roma

Una domenica importante, tra sfide dal sapore d'Europa e scontri fondamentali in ottica salvezza.

Una domenica importante, tra sfide dal sapore d'Europa e scontri fondamentali in ottica salvezza. Dopo le vittorie dell'Hellas al Via del Mare di Lecce e del Milan contro l'Empoli, e il pareggio tra Juventus e Atalanta, arriva la beffa per la Fiorentina, ripresa dalla Roma al 95'. Resta invariata la corsa per la qualificazione in Champions, solo il Bologna perde due punti dalle inseguitrici. Di seguito la classifica aggiornata.

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 51

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 40*

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Cagliari 26

Hellas Verona 26

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24*

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

* una partita in meno