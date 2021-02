Classifica rigori a favore in A, il Milan allunga a 15: per il Napoli solo 4

Con quello fischiato stasera in Roma-Milan per fallo di Fazio su Calabria, il Milan è a quota 15 rigori a favore in stagione. Di questi, 11 trasformati, 7 dal solo Kessie. Netto il distacco rispetto alle altre, sul 'podio' ci sono Sassuolo e Roma a quota 6. Tra le altre big, Juventus e Inter a quota 5, Napoli a 4. In questa giornata solo un altro comminato a favore del Cagliari. Di seguito la classifica completa dei penalty.

Rigori a favore

Milan 15

Sassuolo 6

Roma 6

Juventus 5

Inter 5

Lazio 5

Crotone 4

Napoli 4

Sampdoria 4

Torino 4

Cagliari 4

Benevento 4

Hellas Verona 3

Spezia 3

Fiorentina 3

Atalanta 3

Parma 3

Udinese 2

Bologna 2

Genoa 1