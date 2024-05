CLASSIFICA - Sorpasso Fiorentina: il Napoli per sperare nella Conference dovrà vincere a Firenze

La Fiorentina conquista tre punti fondamentali in chiave Europa, portandosi a 53 punti e scavalcando così il Napoli a quota 51

Termina sul risultato di 2-1 il match del Franchi tra Fiorentina e Monza, valido per la 36esima giornata di Serie A. La formazione di Vincenzo Italiano conquista tre punti fondamentali in chiave Europa, portandosi a 53 punti e scavalcando così il Napoli a quota 51 all'ottavo posto. Le due squadre si affronteranno proprio questo venerdì (ore 20.45) al Maradona, nella partita che deciderà chi si aggiudicherà la qualificazione alla prossima Conference League. Infatti anche se i viola dovessero vincere la finale contro l'Olympiakos non libererebbero un posto per la nona classificata, come chiarito dall'UEFA stessa.

La classifica aggiornata di Serie A al termine della 36esima giornata

Inter 92 punti

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 63*

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 53*

Napoli 51

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Hellas Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16

* Una partita in meno