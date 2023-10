CLASSIFICA - Stop Inter, occasone Napoli: domani giocherà per il -2 da Inzaghi

Il pareggio dell'Inter contro il Bologna regala una grande occasione al Milan, che questa sera potrebbe portarsi in vetta in solitaria

Il pareggio dell'Inter contro il Bologna regala una grande occasione al Milan, che questa sera potrebbe portarsi in vetta in solitaria in caso di successo in casa del Genoa. Occasione anche per il Napoli che in caso di vittoria si porterebbe a -2 dai nerazzurri. Questa la classifica aggiornata dopo il 2-2 fra Inter e Bologna:

Inter 19*

Milan 18

Napoli 14

Juventus 14

Fiorentina14

Atalanta 13

Lecce 12*

Bologna 11*

Sassuolo 10*

Frosinone 9

Torino 9

Monza 9

Roma 8

Genoa 8

Verona 8

Lazio 7

Udinese 5*

Empoli 4*

Salernitana 3

Cagliari 2

* una partita in più