Clamorosa occasione persa per l'Inter che si fa riacciuffare sul 2-2 dal Monza al 93'. Con questo risultato i nerazzurri scivolano a -3 dalla Juventus e restano a -7 dal Napoli che giocherà domani. Punto prezioso in chiave salvezza, invece, per il Monza. Di seguito la classifica aggiornata: