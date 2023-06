CLASSIFICA - Verona e Spezia allo spareggio salvezza. Roma e Atalanta in EL, Juve in Conference

Arrivano gli ultimi verdetti del campionato di Serie A, dopo la conclusione dei posticipi dell'ultima giornata di campionato.

Arrivano gli ultimi verdetti del campionato di Serie A, dopo la conclusione dei posticipi dell'ultima giornata di campionato: l'Atalanta vince e chiude quinta, in Europa League con la Roma che batte lo Spezia al 90' con Dybala. Juventus settima e in Conference League nonostante la vittoria sull'Udinese (e in attesa di un'eventuale decisione da parte della UEFA). Spezia e Verona (entrambe ko rispettivamente con Roma e Milan) vanno allo spareggio salvezza.

Ecco la classifica definitiva con i verdetti ufficiali:

Napoli 90 (Campione d'Italia e in Champions League)

Lazio 74 (Champions League)

Inter 72 (Champions League)

Milan 70 (Champions League)

Atalanta 64 (Europa League)

Roma 63 (Europa League)

Juventus 62 (Conference League)

Fiorentina 56

Bologna 54

Torino 53

Monza 52

Udinese 46

Sassuolo 45

Empoli 43

Salernitana 42

Lecce 36

Spezia 31 (spareggio salvezza)

Verona 31 (spareggio salvezza)

Cremonese 27 (retrocessa in B)

Sampdoria 19 (retrocessa in B)