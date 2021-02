CLASSIFICA - Vola l'Inter, +7 sul Milan: in basso 3 punti d'oro per il Cagliari

A San Siro l'Inter batte 3-0 il Genoa ed è sempre più prima in classifica, in attesa di Roma-Milan i nerazzurri hanno 7 punti di vantaggio sui rossoneri. In coda tre punti d'oro per il Cagliari a Crotone, sardi a due punti dal quart'ultimo Torino. Brutto ko per la Fiorentina a Udine, la squadra di Prandelli ora rischia di farsi risucchiare dalla zona retrocessione, distante s7 punti.