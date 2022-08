Clima infuocato (in tutti i sensi) al Bentegodi: superati i 10mila abbonati per il Verona

Sui social il Verona ha annunciato che sono già 10mila gli abbonati per la prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sui social il Verona ha annunciato che sono già 10mila gli abbonati per la prossima stagione. All'esordio di campionato dunque ci sarà un clima infuocato in tutti i tempi per il Napoli con calcio d'inizio alle ore 18 e un Bentegodi con tantissimi tifosi.