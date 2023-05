Colombo regala la salvezza al Lecce! Monza battuto al 101'

Tanta fisicità e pochissime emozioni. Il primo tempo di Monza-Lecce si chiude sullo 0-0.

Il Lecce é salvo, un rigore al minuto 100 di questa sfida vale la salvezza per la squadra di Marco Baroni. La gara si è accesa a 8 minuti dal termine, quando Baschirotto è intervenuto su Colpani in area: dopo una revisione al VAR Doveri ha assegnato il calcio di rigore sbagliato però da Gytkjaer. Negli otto minuti di recupero non è successo praticamente niente fino allo scadere, quando Colombo ha trasformato il rigore decisivo: tre punti e salvezza giallorossa all'ultimo respiro.