Colpaccio esterno del Venezia che batte il Torino e torna alla vittoria: finisce 1-2

Colpaccio esterno del Venezia: la squadra di Zanetti batte in rimonta il Torino e ritrova tre punti che in campionato mancavano dallo scorso 21 novembre. Finale all'insegna delle polemiche: dopo un gol annullato a Belotti, Okereke è stato espulso per un brutto fallo ai danni di Linetty. A decidere sono le reti di Haps e Crnigoj, di Brekalo il sigillo ininfluente dei granata.