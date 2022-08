Colpo del Lecce, è fatta per Umtiti: domani sarà in Italia per visite e firma

Samuel Umtiti al Lecce, una trattativa che sta per diventare realtà.

Samuel Umtiti al Lecce, una trattativa che sta per diventare realtà. L'intesa col Barcellona c'era già e nelle ultimissime ore è arrivato anche l'accordo sulle questioni contrattuali tra il difensore classe '93 e il club catalano. Risultato, il giocatore già domani arriverà in Italia (in tarda serata con un volo privato) per le visite e la firma col club salentino. Lo scrive Tuttomercatoweb.