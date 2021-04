Colpo esterno del Torino: Belotti regala i 3 punti contro l’Udinese

Colpo esterno del Torino che espugna la Dacia Arena battendo 1-0 l’Udinese. Gara equilibrata nel primo tempo in cui i granata si sono resi più pericolosi ad inizio partita con Sanabria e Rincon. L’Udinese ha avuto le occasioni per sbloccare la gara con Molina e De Paul. L’argentino è andato ad un passo dall’1-0 con un destro dal limite che è terminato fuori di pochissimo. Nella ripresa si sblocca il parziale alla Dacia Arena: Torino in vantaggio sull'Udinese grazie al gol su calcio di rigore di Andrea Belotti che firma la rete decisiva. Tre punti fondamentali per i granata in ottica salvezza.