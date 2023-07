Colpo Fiorentina, è fatta per Arthur dalla Juventus: le cifre dell'affare

Accordo totale tra la Fiorentina e la Juventus per il passaggio di Arthur Melo in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto

Accordo totale tra la Fiorentina e la Juventus per il passaggio di Arthur Melo in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo aver intavolato la trattativa nei giorni scorsi i due club sono arrivati alla fumata bianca e secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana il brasiliano è praticamente un nuovo centrocampista gigliato. Alla Juve andranno 2 milioni per il prestito oneroso, mentre il riscatto è stato fissato a 20 milioni di euro. Nelle prossime ore il giocatore è atteso a Firenze per le visite mediche.