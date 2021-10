Colpo Lazio, Lotito ritrova il main sponsor: 30 milioni in tre anni da Binance

Due anni di contratto con opzione sino al 2024 da esercitare entro il prossimo giugno. La Lazio ha ritrovato il main sponsor, ufficializzando ieri l’accordo con Binance, piattaforma di scambio di criptovalute e asset digitali. La sponsorizzazione - sottolinea il Corriere dello Sport che ne analizza i vantaggi economici - prevede, tra parte fissa e variabile, un introito di oltre 30 milioni di euro in tre anni. Sono circa 10 a stagione, comprensivi di premi (facili) e bonus. Il minimo garantito dovrebbe coprire il 70% della cifra complessiva: dunque 7 milioni l’anno nel peggiore dei casi.

Fan Token. La sinergia tra Lazio e Binance - spiega il Corriere dello Sport - non verterà su criptovalute o strumenti finanziari, ma svilupperà il brand attraverso la commercializzazione dei cosiddetti “Fan Token” e di prodotti virtuali (NFT): si tratta di asset digitali, operanti su blockchain, concepiti per consentire ai fan, dunque ai tifosi, l’accesso a determinati beni e servizi offerti dalle squadre emittenti.

Effetti sul mercato. Soldi in cassa per il prossimo esercizio di bilancio, indice di liquidità al sicuro e la possibilità concreta di non dover ricorrere a finanziamenti ulteriori a gennaio se Lotito deciderà di accontentare Sarri sul mercato: l’uscita di Vavro era stata decisa in estate e verrà favorita verso l’estero dagli effetti del Decreto Crescita che termineranno il 31 dicembre. Sarebbe opportuno non sostituirlo con un altro Musacchio (come accaduto con la Lazio qualificata agli ottavi Champions), ma con un giocatore sicuro e di prospettiva: le possibilità ci sono.