Come a Cremona, la Juve soffre e trova il gol nel finale: Udinese battuta, 8 di fila per Allegri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fino alla fine, ancora una volta, per tenere fede al motto del club. La Juventus vince ancora nel finale, colleziona l'ottavo successo di fila e manda un messaggio a tutto il campionato: per lo Scudetto va tenuta in considerazione pure la Vecchia Signora. Contro l'Udinese decide Danilo, uno dei migliori di questa stagione e di questa partita, ma c'è anche la firma di Chiesa, il cui rientro servirà come il pane ad Allegri: sponda dell'ex Fiorentina e tap-in vincente del brasiliano. Tanto basta alla Juve per battere l'Udinese di Sottil, che di certo non sfigura, ma alla fine deve arrendersi ai consueti finali a favore di Szczesny e compagni.