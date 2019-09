Commisso blinda Chiesa: "Ho in mente per lui un grande progetto"

Ancora parole da Rocco Commisso, in diretta dalla conferenza stampa in corso allo Stadio Franchi al termine del primo mercato della nuova era USA per i viola. Importanti quelle spese su Federico Chiesa: "La buona notizia è che abbiamo trattenuto Chiesa, l'idea è costruire la squadra intorno a lui. Avevo detto che sarebbe rimasto un anno almeno, ma la verità è che ho in mente un progetto più a lungo termine per lui".