Commisso blinda Italiano: "Parlerò con lui, dobbiamo andare avanti per fare meglio l'anno prossimo"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta in finale contro il West Ham e si è soffermato sulla stagione. Queste le sue parole: "Siamo orgogliosi dei ragazzi, è stata una bellissima stagione, al di là delle sconfitte in finale. Abbiamo giocato bene anche oggi. Non mi immaginavo potesse finire così. Andiamo avanti, ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto".

Sul brutto episodio dei tifosi del West Ham: "Ciò che hanno fatto a Biraghi è inaccettabile. Ho parlato col presidente della Premier League, non va bene ciò che è successo. Ho parlato con il mister, mi sono congratulato per la stagione, ma abbiamo tutti il morale giù. Dobbiamo comunque andare avanti, da qui dobbiamo ripartire per fare meglio la prossima stagione. Meritavamo la coppa? Abbiamo perso 2-1 entrambe le partite, meritavamo di più, ma questo è il calcio. Mi dispiace per i tifosi, si meritano di più ".