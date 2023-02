Commisso difende la sua Fiorentina: "2 semifinali di Coppa non valgono nulla? Napoli e Milan fuori!"

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha difeso le prestazioni della squadra nel corso di una intervista concessa a Radio Bruno

Rocco Commisso , patron della Fiorentina, ha difeso le prestazioni della squadra nel corso di una intervista concessa a Radio Bruno . Il numero uno viola gonfia il petto in particolare sulle prestazioni della squadra di Italiano in Coppa Italia: "Bisogna dire anche che sia il Napoli che il Milan sono stati buttati fuori dalla Coppa Italia. La semifinale di coppa per due anni consecutivi non vale niente? Napoli e Milan pagano molto di più i giocatori rispetto a noi. La squadra non sta rendendo come dovrebbe, lo ridico che sono amareggiato.

Ma non vuol dire che si possa lasciare spazio a certi imbecilli. Hanno chiamato mafioso me, io posso dare loro di imbecilli. Non è possibile che l'Ordine dei Giornalisti faccia comunicati che non valgono nulla. In America queste cose non succedono, solo a Firenze o in Italia".