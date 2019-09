Commisso si tiene stretto Montella: "Possibile esonero una fake news"

"Avevo promesso di trattenere Chiesa e così è stato. Ma in generale ci sono state tante fake news, come quella dell'esonero di Montella. Lui resta con noi, questa è la verità. Speriamo solo che le cose ora vadano meglio. Come avevo detto mi serviva tempo, ma qualcosa abbiamo già fatto". Così Rocco Commisso ha confermato la fiducia in Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, durante la conferenza stampa di fine mercato in corso allo stadio Franchi.