Compleanno Agnelli, gli auguri della Juve: "Tanto si è scritto, tanto si è detto, tanto si dirà..."

Compleanno per Andrea Agnelli: nato il 6 dicembre 1975, il presidente dimissionario della Juventus spegne oggi 46 candeline.

TuttoNapoli.net

Compleanno per Andrea Agnelli: nato il 6 dicembre 1975, il presidente dimissionario della Juventus spegne oggi 46 candeline. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club bianconero fa gli auguri, con ampi riferimenti al caso che sta interessando la società: "Oggi è il compleanno del nostro Presidente, Andrea Agnelli. Non è un giorno come gli altri, non in un momento come gli altri. Tanto si è scritto, tanto si è detto, tanto si dirà ancora: quello che vogliamo dire oggi noi, gente della Juve, per mutuare un termine caro ad Andrea, è semplicemente:

Grazie.

Mentre si sfogliano le pagine dei giornali, si rischia di perdere di vista altre pagine: quelle dei libri di storia. Una storia che lega da quasi un secolo il nostro club a una famiglia; decenni nei quali la Juventus è diventata leggenda, per poi consolidarla ancora, dal 2010 in poi, grazie a un’era senza precedenti, in campo e fuori. Tutto questo è possibile se alla base c'è una visione.