Con chi trattare Veretout? Nuovo incontro Commisso-Corvino: il ds verso l'addio

Incontro in casa Fiorentina per decidere il futuro della dirigenza viola. Nel pomeriggio, l'attuale direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino ha incontrato il nuovo patron Rocco Commisso e il suo braccio destro Joe Barone.

Sul tavolo, l'addio: il dirigente pugliese dovrebbe essere coinvolto nell'inevitabile rinnovamento portato dalla nuova proprietà, anche se in giornata si è diffusa in città la voce che Corvino potesse rimanere. Molto diversi i responsi dei protagonisti del meeting di oggi: nell'uscire dall'hotel, Commisso e Barone hanno mostrato i classici sorrisi che hanno accompagnato questa trattativa lampo. Viceversa, Corvino si è trincerato dietro un sostanziale no comment ("Capite il momento"), come riportato dai colleghi di Firenzeviola.it. Napoli che, dunque, resta in un limbo nella trattativa con Veretout, visto che non è ancora chiaro con chi il club azzurro dovrebbe trattare l'acquisto del centrocampista.