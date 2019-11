Con tante polemiche la Juventus batte il Torino: la squadra di Sarri torna al primo posto

La Juventus batte il Torino e torna di nuovo prima in classifica. Dopo un primo tempo in cui il Torino può recriminare per un clamoroso rigore non concesso per un fallo nettissimo di mano di De Ligt, nella seconda frazione di gara, la squadra allenata da Sarri comincia a giocare e al 70', arriva il gol del vantaggio bianconero proprio con De Ligt. Il difensore olandese, deposita in rete con il destro la sponda di Higuain su un calcio d'angolo. Juve che va più volte vicino al gol del raddoppio ma Sirigu dice di no. Alla fine, con tante polemiche, la squadra bianconera espugna lo stadio Olimpico, porta a casa i tre punti e torna di nuovo in vetta.