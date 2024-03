Conceicao, ci pensò il Napoli prima di Spalletti: ora può arrivare in Italia

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio non è più così sicuro e la parole dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions lasciano aperto ogni scenario

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio non è più così sicuro e la parole dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions lasciano aperto ogni scenario. La Fiorentina sta monitorando con attenzione la situazione, mentre per la Lazio il nome caldo per l'eventuale sostituzione del tecnico toscano nella prossima stagione è Sergio Conceiçao del Porto. Lo riporta la redazione di Sportmediaset. Il portoghese in passato prima di Spalletti era stato accostato anche al Napoli.