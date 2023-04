Confermata l'inibizione a Cherubini: Juve obbligata a ingaggiare un nuovo ds

Anche Paratici, proprio stamattina, ha rassegnato le sue dimissioni al Tottenham perché dovrà scontato per interno la sua inibizione.

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il Collegio di Garanzia del CONI nella serata di ieri ha respinto i ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene. Nei quattro casi confermate le sanzioni decise dalla Corte Federale d'Appello, una decisione che avrà inevitabili conseguenze sul mercato della Juventus.

Al netto dei risvolti giudiziari, infatti, ieri è stata confermata l'inibizione per Federico Cherubini: il dirigente bianconero a questo punto non potrà più portare avanti le operazioni di mercato e il club bianconero sarà obbligato a trovare un suo sostituto. Non a caso Paratici, proprio stamattina, ha rassegnato le sue dimissioni al Tottenham perché dovrà scontato per interno la sua inibizione.