Conferme su Criscito al Toronto (prima di Insigne), il Genoa: "Deve decidere lui"

Dopo quello di Pandev, per il Genoa si avvicina il momento di un altro addio illustre. E stavolta tocca al capitano, Domenico Criscito, pronto a partire in anticipo direzione Toronto, dove ritroverà in estate l'amico Insigne. Il Genoa - scrive oggi Il Secolo XIX - ha confermato l'arrivo di una richiesta da parte del club di Major League e la posizione è la stessa espressa con Pandev: "Tocca a lui decidere". I tifosi rossoblù sono in allarme, ma Criscito non ufficializza l'addio: "Non so ancora, per il momento penso solo a curarmi dopo l'infortunio", ha detto agli amici genovesi che gli chiedevano notizie.