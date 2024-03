Confronto Acerbi-Procura FIGC, possibile che si tenga alla Pinetina in video-conferenza

L'Inter ha deciso di non emettere comunicati né di prendere decisioni. Aspetterà l'incontro di Acerbi con la FIGC.

Dopo essere rientrato dal ritiro della nazionale, Francesco Acerbi ha incontrato ieri, martedì 19 marzo, i dirigenti dell'Inter per spiegare la sua posizione in merito alle presunte parole razziste rivolte a Juan Jesus durante la gara con il Napoli di domenica. Come già accaduto nel faccia a faccia con il c.t. Spalletti e poi nelle dichiarazioni ai giornalisti di ieri - riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online - il difensore ha ribadito che nelle sue frasi non c’era alcun intento discriminatorio o razziale e verosimilmente sarà questa la sua versione anche quando (a breve, probabilmente giovedì) sarà interrogato dagli uomini della Procura federale.

Probabile - si legge - che il confronto si tenga alla Pinetina in video conferenza, con un uomo della Procura insieme al calciatore e Chiné collegato da Roma. L'Inter ha deciso di non emettere comunicati né di prendere decisioni. Aspetterà l'incontro di Acerbi con la FIGC.