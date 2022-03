"Contatto simultaneo palla-piede, vai avanti", svelato audio tra Massa e Guida

"Contatto simultaneo palla-piede, vai avanti". Con questa frase Massa ha indotto all'errore l'arbitro Guida nella partita tra Torino e Inter

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Contatto simultaneo palla-piede, vai avanti". Con questa frase Massa ha indotto all'errore l'arbitro Guida nella partita tra Torino e Inter. Il colpo di Ranocchia al piede di Belotti nell'azione incriminata, non era stata vista in presa diretta dal direttore di gara, ma l'errore al video è molto più evidente visto che dopo tutti i replay del caso e quasi un minuto di confronto, con quella frase Massa ha invitato il collega in campo ad andare avanti senza fischiare il penalty. Per questo lo stop nei suoi confronti sarà ancora più corposo rispetto a quello che Rocchi assegnerà a Guida. Massa che tra l'altro domani sarà in campo in Champions da inernazionale per dirigere Lille-Chelsea, un paradosso. Di fatto, l'assistente che verrà ricordato per l'errore più macroscopico commesso dal Var, passerà dalla Champions al riposo forzato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.