Conte glissa su Nainggolan: "Inutile parlare di chi non è dell'Inter"

Radja Nainggolan ha lasciato l'Inter per tornare al Cagliari e nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Crotone, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha risposto a una domanda sul perché non abbia funzionato il suo rapporto con il belga: "Inutile tornare su argomenti passati e su giocatori che non fanno parte dell'Inter. Auguro a Radja il meglio, lo salutiamo e lo abbracciamo con affetto".