Conte: "Kulusevski lo volevo già all'Inter. Paratici lo portò alla Juve solo per danneggiare me"

La grande prova di Dejan Kulusevski contro il Manchester City ha destato stupore in parecchi addetti ai lavori, ma non in Antonio Conte, che ne ha esaltato le qualità in una intervista concessa a Standard Sport: "La prestazione di Dejan non mi ha stupito, perché l'ho chiesto io quando ero all'Inter. In pratica ho dato un suggerimento a Paratici; ha voluto tagliarmi fuori dall'affare non per rafforzare la Juventus, ma solo per danneggiare me. Una strategia di mercato, in quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato. Paratici aveva anche provato a prendere anche Lukaku per la Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra".