Conte nostalgico dell'Inter? "Bentancur e Kulusevski, il Tottenham non cerca giocatori pronti"

Antonio Conte in esclusiva a Sky Sport fra passato e presente ha parlato del mercato appena compiuto e si è detto soddisfatto a metà per gli ultimi arrivi bianconeri: “Difficile fare paragoni fra Inter e Tottenham. Qui la visione del club è investire su giovani da far crescere tipo Bentancur e Kulusevski. Una situazione diversa per me, ma non mi spaventa. Solo che ci vuole pazienza, cosa che continuo a spiegare a tutto l’ambiente e ai tifosi. Perché il Tottenham cerca giocatori giovani, da far crescere, da far sviluppare, non giocatori pronti”.