Conte verso l'Inter, petizione online degli juventini per toglierli la stella dallo Stadium

L'Inter ha ufficializzato l'addio a Luciano Spalletti e ora in casa nerazzurra si attende solo l'annuncio come nuovo allenatore di Antonio Conte. Una notizia che non è affatto piaciuta ai tifosi della Juventus. Tra questi tifosi, probabilmente, ce n'è uno che è andato oltre il dispiacere e ha lanciato una petizione online sul noto sito 'change.org' per proporre che la stella con il nome di Conte presente all'Allianz Stadium assieme a quelle di altri grandi campioni che fecero la storia del club venga rimossa.