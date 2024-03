Continua il botta e risposta Sarri-Moggi: "Auguro una cosa a lui e ai suoi figli"

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, Moggi ha voluto innanzitutto precisare le dichiarazioni che gli erano state attribuite

TuttoNapoli.net

Continua la querelle tra Maurizio Sarri e Luciano Moggi. L'allenatore della Lazio ha risposto all'ex dirigente della Juventus, sottolineando come l'unica retrocessione della storia dei bianconeri sia arrivata sotto la sua gestione, mentre è con il tecnico biancoceleste che è stato vinto l'ultimo Scudetto. Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, Moggi ha voluto innanzitutto precisare le dichiarazioni che gli erano state attribuite: "Non ho mai detto che con Sarri la Juventus sarebbe andata in Serie B, questo è da escludere. Hanno vinto il campionato".

Allora che cosa intendeva dire?

"Io ho capito le sue dichiarazioni perché lui disse che la Juventus non era allenabile. Questo lo ha detto Sarri, non io. E, siccome ritengo che quando si cambia allenatore bisogna conoscere anche i calciatori che si hanno in rosa, era stata cercata una soluzione per migliorare il gioco della squadra e invece è peggiorato. Questo penso che sia appurato".

Sarri ha anche detto che si trovava in difficoltà a parlare di un radiato. Che cosa risponde?

"Dite a Sarri che auguro a lui e ai suoi figli, se ne ha, che non succeda loro ciò che è successo a noi. Non ho criticato Sarri, tengo a precisarlo, però, e lo ripeto, fu lui a dire che la Juventus non era allenabile".