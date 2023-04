Contropiede letale dell'Udinese: friulani avanti 1-0 sul Monza al 45'

L'Udinese chiude in vantaggio il primo tempo della Dacia Arena contro il Monza.

L'Udinese chiude in vantaggio il primo tempo della Dacia Arena contro il Monza. Dopo una manciata di minuti il Monza protesta per un tocco sospetto di Bijol su un lob scoccato da Ciurria: il pallone sbatte prima sul fianco e poi sul braccio - non completamente aderente al corpo - dello sloveno, Massimi lascia correre e il VAR avalla. Schema che si ripete al 10': Becao si prende un rischio cingendo Valoti per impedirgli di colpire di testa, ma il direttore di gara punisce l'irruenza del biancorosso, che per primo aveva cercato il contatto con il centrale avversario. L'Udinese lascia sfogare il Monza, che palleggia meglio e gestisce il possesso. L'approccio friulano è molto più diretto e verticale, le due componenti dalle quali si propaga il vantaggio bianconero.