Coppa d'Africa, la bozza di tutti i convocati di Serie A: Salernitana e Torino le più 'colpite'

In attesa delle liste ufficiali delle nazionali, la Serie A è pronta a lasciar partire circa 50 calciatori per la Coppa d'Africa. Soltanto Lazio, Juventus e Inter non perderanno giocatori. Di seguito la prima bozza di tutti i possibili convocati:

ATALANTA: Lookman, Tourè

BOLOGNA: El Azzouzi

CAGLIARI: Makoumbou, Sulemana, Luvumbo.

EMPOLI: Ebuhei, Gyasi, Maleh

FIORENTINA: Nzola, Duncan, Kouamè

FROSINONE: Harroui, Bidaoui, Cheddira, Bourabia

GENOA: Ekuban.

LECCE: Rafia, Banda, Touba

MILAN: Bennacer, Adli, Chukwueze

MONZA: Machin, Akpa Akpro

NAPOLI: Osimhen, Anguissa

ROMA: N’Dicka, Aouar

SALERNITANA: Coulibaly, Dia, Nwankwo, Bronn, Cabral, Ikwuemesi

SASSUOLO: Obiang

TORINO: Djidji, Tameze, Seck, Karamoh

UDINESE: Success, Kamara, Masina, Ehizibue, Okoye

VERONA: Hongla, Folorunsho