Coppa d'Africa, Nzola ha deciso: non ci va e affronterà il Napoli in Supercoppa

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Coppa d'Africa, Nzola dice no all'Angola: c'è solo la Fiorentina" scrive il Corriere dello Sport. L'ex centravanti dello Spezia ha scelto di dire no alla convocazione dell’Angola per la Coppa d’Africa.

Dopo giorni di riflessioni, il centravanti ha scelto di rimanere alla Fiorentina e di rifiutare la chiamata della sua nazionale. Si era reso disponibile alla chiamata dell’Angola ma ha cambiato idea: gli impegni della Fiorentina, compresa la Supercoppa con la sfida al Napoli del 18 gennaio, l’hanno convinto a restare. E questa scelta cambia anche le prospettive di mercato della Fiorentina che adesso andrà alla ricerca solo del sostituto di Nico Gonzalez sull'esterno.