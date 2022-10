Coppa Italia, a sorpresa il Monza ribalta ed elimina l'Udinese: decide Petagna

Partita pazza e molto divertente alla Dacia Arena fra Udinese e Monza per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Partita pazza e molto divertente alla Dacia Arena fra Udinese e Monza per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I brianzoli escono vittoriosi per 3-2 grazie ad un secondo tempo dai mille colpi di scena. Per i padroni di casa da segnalare la doppietta di Nehuen Perez, per gli ospiti reti di Valoti, Molina e Petagna. Il Monza dopo aver eliminato l'Udinese accede agli ottavi di finale dove affronterà la Juventus.