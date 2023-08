Coppa Italia, alla Sampdoria servono i rigori per eliminare il SudTirol: ora la Salernitana

TuttoNapoli.net

Si è conclusa ai calci di rigore (per altro battuti a oltranza) la sfida del Primo Turno di Coppa Italia Frecciarossa tra Sampdoria e SudTirol, che - in questo caldo giorno del "Marassi" - ha premiato la formazione di casa, che al prossimo turno della competizione parallela ai campionati affronterà la Salernitana. Dopo l'1-1 maturato nei 90' regolamentari, che hanno visto i blucerchiati passare in vantaggio ma venire poi acciuffati, non è variato il risultato nella mezzora aggiuntiva, che ha costretto le due formazioni a calciare i penalty.

In attesa degli esiti degli ultimi due match, sottolineiamo che nel pomeriggio odierno è stata la Cremonese a staccare il pass per il Secondo Turno.