Coppa Italia, alle 18 Lazio-Bologna: le formazioni ufficiali, c'è anche Hysaj

C'è Maximiano fra i pali nella Lazio per la sfida di Coppa Italia di questo pomeriggio contro il Bologna.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

C'è Maximiano fra i pali nella Lazio per la sfida di Coppa Italia di questo pomeriggio contro il Bologna. Davanti al portoghese ci sono Lazzari e Hysaj sulle fasce con Patric ad affiancare Romagnoli in mezzo. Centrocampo titolare con Milinkovic-Savic e Luis Alberto al fianco di Cataldi, mentre in avanti Felipe Anderson sarà il centravanti in vece di Immobile con Pedro e Zaccagni ai lati. Turno di riposo per Casale e Marusic.

Il Bologna risponde con Cambiaso al posto di Posh sulla destra e Sosa al fianco di Soumaoro in mezzo. Centrocampo confermato con Schouten e Moro in mediana e Dominquez a fare da spola con la trequarti. In avanti Barrow dal 1' con Aebischer sulla sinistra. Queste le formazioni ufficiali: