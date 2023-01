Coppa Italia, Chiesa salva una brutta Juve: 2-1 ad un ottimo Monza e passaggio ai quarti

Buona la prima per la "nuova" Juventus e per il nuovo presidente Ferrero presente all'Allianz Stadium nella notte gelida di Torino.

Buona la prima per la "nuova" Juventus e per il nuovo presidente Ferrero presente all'Allianz Stadium nella notte gelida di Torino. I bianconeri superano 2-1 il Monza agli ottavi di finale di Coppa Italia e approdano ai quarti dove affronteranno la Lazio dell'ex Sarri. La notizia della serata è il ritorno al gol, e che gol, di Federico Chiesa, man of the match da subentrato nella ripresa e trascinatore di una Juve che aveva rischiato lo spauracchio dei supplementari. Il Monza ha resistito per quasi 80 minuti giocando alla pari e gestendo la partita in modo migliore rispetto agli avversari ma senza riuscire a creare più del gol segnato da Valoti nel primo tempo.