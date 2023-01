Coppa Italia, clamoroso tonfo del Milan! Il Toro espugna San Siro in 10 e vola ai quarti

Clamorosamente il Milan perde in casa contro il Torino nonostante la superiorità numerica.

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Clamorosamente il Milan perde in casa contro il Torino nonostante la superiorità numerica. I granata vincono 1-0 dopo i tempi supplementari e raggiungono i quarti di finale di Coppa Italia. Poche le emozioni a San Siro nel primo tempo, occasione più grossa per i padroni di casa con De Ketelaere, che trova il palo con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il belga non si ritrovava titolare dal 25 ottobre, nella sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Torino che gestisce bene la partita ma che si fa vivo in una sola occasione con Lukic, la cui conclusione è parata da Tatarusanu.