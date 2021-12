Coppa Italia, crolla lo Spezia: il Lecce vince 2-0 e agli ottavi troverà la Roma

Colpaccio del Lecce, che batte lo Spezia al Picco e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida tra due squadre con grande turnover, vede prevalere meritatamente i pugliesi, abili a sbloccare la gara nel finale di primo tempo e chiuderla ad inizio ripresa. Per lo Spezia prosegue il periodo buio, con un solo punto raccolto nelle ultime cinque gare in campionato e che vede ora anche l'eliminazione dalla Coppa nazionale, in un'atmosfera di malcontento tra il pubblico. Decisive le marcature di Listkowski sul finire del primo tempo e di Calabresi al 55’.