Coppa Italia, doppio Ronaldo: la Juve batte 2-1 l'Inter

A San Siro la Juventus vince 2-1 il derby d'Italia contro l'Inter, match di semifinale d'andata di Coppa Italia. Partono forte i nerazzurri che passano in vantaggio al 9' con Lautaro: azione in contropiede con l'argentino che fulmina un poco reatttvo Buffon con un tocco ravvvicinato ma centrale. Al 23' Cuadrado finisce a terra nell'area piccola e lamenta una trattenuta ai suoi danni di Ashley Young, l'arbitro Calvarese viene richiamato al VAR e assegna il penalty che Ronaldo non fallisce. Al 35' ancora il portoghese approfitta di un erroraccio della difesa nerazzurra e porta in vantaggio la Juventus. Bastoni attende l'uscita di Handanovic, ma sposta il pallone all'ultimo: Ronaldo è lesto e segna a porta sguarnita. Nella ripresa l'Inter prova a pareggiare ma l'assenza di Lukaku si fa sentire. Il primo round delle semifinali lo vincono i bianconeri, tra 7 giorni il ritorno all'Allianz Stadium.