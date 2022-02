Coppa Italia, Dzeko-Sanchez: l'Inter batte 2-0 la Roma e vola in semifinale

A San Siro l'Inter batte per 2-0 la Roma e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Nel primo tempo sblocca subito il match il classico gol dell'ex, dopo poco meno di due minuti Dzeko trova la rete con un piattone al volo sul perfetto cross di Perisic. Occasioni in serie per i padroni di casa in apertura, con Barella che una manciata di minuti dopo l'1-0 ha colpito la traversa con una conclusione violentissima dai 30 metri. Poi un colpo di testa di Skriniar su un piazzato di Sanchez e poi, ancora, un altro di Edin Dzeko. La scossa per la Roma è arrivata dopo il quarto d'ora, un cross forte e teso di Mkhitaryan sporcato da Handanovic e spedito quasi in porta da D'Ambrosio. Poco dopo, la grande occasione della Roma nel primo tempo: Zaniolo ben imbeccato da Abraham non ha superato Handanovic, a tu per tu col portiere sloveno. Nella ripresa la Roma nel giro di due minuti dopo l'ora di gioco crea due grandi occasioni: un tiro Sergio Oliveira deviato da Skriniar e smanacciato in angolo da Handanovic e un conclusione a porta vuota di Zaniolo salvata sulla linea dallo stesso difensore slovacco, azione poi fermata per fuorigioco del giallorosso. Al 68' l'Inter trova il raddoppio con una magia di Sanchez: destro straordinario del Nino Maravilla dai venticinque metri che si insacca all'incrocio. Negli ultimi minuti, dopo l'infortunio alla caviglia per Bastoni, anche la Roma è costretta al cambio per un problema al flessore della gamba destra per Abraham. In semifinale l'Inter attende la vincente di Milan-Lazio di domani.