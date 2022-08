Coppa Italia, figuraccia Sassuolo! Eliminato dal Modena e Raspadori mai in partita

È il Modena a fare proprio il derby di Coppa Italia contro il più quotato Sassuolo e accedere al turno successivo dove incontrerà la vincente di Cremonese-Ternana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È il Modena a fare proprio il derby di Coppa Italia contro il più quotato Sassuolo e accedere al turno successivo dove incontrerà la vincente di Cremonese-Ternana. La squadra di Tesser va avanti di due reti nella prima mezzora con il neo acquisto Falcinelli, che al 10° approfitta di un errore di Raspadori per involarsi verso la porta, e Mosti bravo ad arrivare per primo sulla respinta del palo in occasione di un tiro di Azzi. I neroverdi riaprono la gara nel finale di primo tempo con Berardi che conquista e trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa è ancora un errore difensivo del Sassuolo a spinare la strada ai gialloblù: Ayhan apre in orizzontale per Rogerio, ma Gargiulo è il più lesto sul pallone, lo conquista e impegna Consigli alla respint. Sul pallone arriva per primo ancora Mosti che firma il 3-1. Nel finale la squadra di Dionisi riapre tutto con un colpo di testa di Ayhan, ma l’assedio finale dei neroverdi non porta i risultati sperati col Modena che festeggia.

Modena-Sassuolo 3-2

11’ Falcinelli (M), 30’, 51’ Mosti (M), 45’+2’ rig. Berardi, 88’ Ayhan (S)