Coppa Italia, i risultati odierni: Modena, Bologna, Genoa e Cremonese passano il turno

Oggi si è chiuso il quadro dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia.

TuttoNapoli.net

Oggi si è chiuso il quadro dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Si sono giocate quattro sfide che hanno visto il passaggio del turno di Genoa, Modena, Cremonese e Bologna. Di seguito tutti i risultati.

Genoa-Benevento 3-2 - Buona la prima in Coppa Italia per il Genoa. I rossoblu di Alexander Blessin superano 3-2 il Benevento di Fabio Caserta e accedono ai sedicesimi di finale dove affronteranno la SPAL. Decisiva la doppietta di Gudmundsson e il gol su rigore di Coda mentre per i giallorossi hanno trovato il gol Glik e Karic.

Modena-Sassuolo 3-2 - Il Modena si è aggiudicato il derby contro il più quotato Sassuolo. La squadra di Tesser va sul 2-0 nella prima mezz’ora con Falcinelli, i neroverdi riaprono poi la gara nel finale di primo tempo con Berardi che conquista e trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa errore di Ayhan, Gargiulo e conquista il pallone. Consigli respinge, sul pallone arriva Mosti che firma il 3-1. Nel finale la squadra di Dionisi riapre tutto con un colpo di testa di Ayhan, ma non basta, E’ il Modena che festeggia.

Cremonese-Ternana 3-2 - Gara vivace al Mazza di Ferrara, casa della Cremonese per queste prime uscite stagionali, con tante occasioni e ribaltamenti di risultato. Al quarto d’ora i grigiorossi passano con il neo acquisto Tsadjout che gira di tacco al volo un cross di Zanimacchia trovando la deviazione decisiva di Bogdan. Il vantaggio galvanizza la squadra di Alvini che trova il raddoppio dopo pochi minuti con un altro neo acquisto come Okereke. Nella ripresa reazione umbra con Rovaglia e Palumbo che trovano due gol in rapida successione, agguantando il pari prima che il neo entrato Quagliata riporti avanti la Cremonese all’ora di gioco andando a segno al primo pallone giocato con la nuova maglia. Nel finale occasioni da ambo le parti con la Ternana che spinge cercando di portare la gara ai supplementari e la Cremonese che resiste e prova a chiudere i giochi, ma il risultato non cambia più. La Cremonese ora troverà il Modena, che ha eliminato il Sassuolo, sulla sua strada.

Bologna-Cosenza 1-0 - Il Bologna vince la prima uscita ufficiale della stagione superando lo scoglio dei 32esimi di Coppa Italia. Vittoria di misura sul Cosenza, decisivo un gol di Sansone al 65’. Il Bologna passa dunque il turno e ora sfiderà il Cagliari nei sedicesimi.