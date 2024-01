Coppa Italia, il derby finisce in rissa. Lazio di misura sulla Roma: biancocelesti in semifinale

La Lazio si aggiudica il derby contro la Roma vincendo 1-0 e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si aggiudica il derby contro la Roma vincendo 1-0 e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Juventus-Frosinone.

Cornice da grandi occasioni all'Olimpico, tutti i primi minuti del match sono accompagnati da una fitta coltre generata dall'intenso lancio di fumogeno (uno è finito anche in campo). Mourinho perde Dybala all'intervallo, l'avvio di ripresa vede la Lazio col piede sul gas: prima Rui Patricio si supera su Vecino, sull'azione dopo Castellanos è steso da Huijsen. Orsato inizialmente lascia correre, il VAR però lo richiama alla revisione ed è rigore. Il 'Taty' cede il tiro a Zaccagni, che insacca e festeggia in modo speciale l'arrivo del figlio. La tensione schizza a mille, Mourinho inserisce attaccanti in serie come da sua tradizione, in una delle sostituzioni un episodio da deprecare: lanciata una bottiglietta dagli spalti in direzione di Bove. La Roma alza il baricentro nel finale, Belotti arriva al tiro, il primo in porta della Roma dopo 87 minuti, ma trova un attento Mandas. C'è poca precisione negli assalti finali romanisti, ci prova Lukaku in rovesciata, la Lazio tiene bene in difesa nonostante rimanga in dieci per l'espulsione di Pedro (espulso nella corrida finale pure il giallorosso Azmoun) e può festeggiare